Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys is een interactief warenhuys waar ruim 3.000 m² aan keukens, badkamers, tegels, woonstijlen en bouwkundige opties samen komen. In vier stijlgebieden en compleet aangeklede stijlhuizen vind je volop inspiratie. Op de keuzepleinen helpen we je om de juiste keuzes te maken en in de daglichtkamer of paskamer neem je nog eens de proef op de som voor je keuzes. Laat je inspireren en bezoek onze showroom, we denken graag met je mee!