Mijn naam is Ryan de Kom en ik ben de eigenaar van Whitehouse decorations. Mijn bedrijf is in 2008 opgericht. Ik help mijn klanten om van hun woonhuis een woondroom te maken. Ik ben gevestigd in Noord-holland maar werk, in principe, landelijk.

Whitehouse decorations is gespecialiseerd in complete make-overs. Hierbij ontzorg ik mijn klanten helemaal. Eigenlijk zoals je meestal op de woonprogramma’s van t.v. ziet. Daarnaast geef ik ook interieuradviezen die je als draaiboek kunt gebruiken als je het zelf uitvoert. Ik werk voor particulieren en voor zakelijke projecten zoals horeca en kantoren. Tevens doe ik ook verkoopstyling of vastgoedstyling projecten.

Mijn ideale klant is ondernemend, betrouwbaar, mensgericht en houd van het goede leven. Ik geloof dat elk interieur klasse verdient omdat elk mens dat verdient. Ik heb daarom voor elk budget wel een oplossing!

Ik zit niet vast aan een bepaalde stijl of merk, maar wel aan bepaalde kenmerken. Mijn interieurs zijn altijd warm, ruimtelijk en hebben klasse.

Werkwijze:

1. Al mijn projecten beginnen met een uitgebreide intake, waarbij ik de wensen van de klant in kaart breng.

2. De volgende stap is het versturen van de opdrachtbevestiging. Hierin staan o.a de wensen en eigen van de opdrachtgever genoemd en het tarief.

3. Daarna word het voorstel beoordeeld door de klant. Bij goedkeuring gaan we door naar de volgende stap. Als er aanpassingen nodig zijn dan worden die in deze fase gedaan.

4. Als de vorige stap akkoord is start het ontwerpproces.

5. De klant krijgt een compleet ontwerp, welke o.a. bestaat uit moodboard, indelingsplan, verlichtingsplan en meubelplan.

6. De klant krijgt het ontwerp en gaat zelf aan de slag of besteed de uitvoer uit.

7. Bij uitbesteding, ga ik na goedkeuring, over tot uitvoer van het project. Indien nodig worden derden ingehuurd voor extra werkzaamheden.

8. Oplevering. Het project word turn-key opgeleverd.