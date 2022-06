Wij streven naar een verfijnde architectuur met een oog voor detail en context. Door middel van specifieke en duidelijke interventies, een gevoel voor structuur, detail en materiaalgebruik, proberen wij fijne ruimtes te maken voor onze opdrachtgevers.

Unknown Architects is opgericht in 2012 door Daan Vulkers en Keimpke Zigterman. Unknown Architects is een bureau waarin het werk, de architectuur, voorop staat. Het scheppen van een nieuwe fysieke werkelijkheid is een uitdaging en verantwoordelijkheid die vraagt om een open en nieuwsgierige houding.Momenteel werken wij aan een serie particuliere opdrachten waaronder verbouwingen in Amsterdam, de nieuwbouw van een vakantiewoning vlakbij het strand en een uitbouw in het bosrijke duingebied nabij Zandvoort.

Ons werk is veelvuldig gepubliceerd en recentelijk tentoongesteld in de tentoonstelling "Maatwerk / Massarbeit, architectuur uit Vlaanderen en Nederland" in het Deutsches Architektur Museum en het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen recentelijk hebben we aan master studenten les gegeven aan de Technische Universiteit in Delft en is ons werk tentoongesteld.