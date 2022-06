Beltman Architecten is een middelgroot architectenbureau in Enschede met

een zeer divers opdrachtenpakket. Ons bureau is te typeren als professioneel, procesgericht en ervaren. Met een bezetting van 15 mensen kunnen wij een integraal proces bieden van ontwerp tot oplevering. Ons team bestaat dan ook uit architecten, bouwkundigen, projectleiders, kostendeskundigen en toezichthouders. Wij zijn actief op het gebied van herstructurering, woningbouw, zorg, utiliteitsbouw, renovatie en interieur.