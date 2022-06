Design House GHYCZY, gevestigt in Limburg, is opgericht in 1972 door de ontwerper Peter Ghyczy. Hij is een architect, uitvinder en designer. Inmiddels is hij wereldwijd bekend en wordt hij zeer gewaardeerd voor zijn creaties, welke veel ontwerpers hebben geinspireerd en nieuwe trends hebben gecreeerd. De producten die hij ontwerpt zijn tijdloos, industrieel-eigentijds, elegant en lux. Wij van GHYCYZ noemen het cosmopolitisch...

In een tijd van massa productie en trends, wordt de levensduur van producten steeds korter. Wij willen hierin verandering aanbrengen en geloven in producten van een blijvende waarde.

Elk product heeft een uniek karakter door de combinatie van de speciaal geselecteerde hoog waardige materialen, traditionele productie technieken en het patina dat onderdeel van het design is. Toewijding en zorgzaamheid tijdens het fabricage proces lijden tot perfectie van het product welk met recht het predicaat "luxe" verdient.

Hoog waardig design met een tijdloos karakter dat soeverein in elk interieur past.