Wij, Van Tjalle en Jasper, ontwerpen en maken hééél graag meubels. Sterker nog, we zijn er altijd mee bezig. Alleen dan wel op onze manier: wars van bestaande stromingen en huidige trends, en aan de hand van onze eigen ontwerpeisen. Omdat wij beschikken over een uitgebreide werkplaats ontwerpen we niet alleen maar maken we ook alle meubels zelf. Zo houden we zelf de kwaliteit in de gaten van ontwerp tot en met het eindproduct. Heeft u interesse in ons werk neem dan vooral contact met ons op.

Wij zijn al van jongs af aan bevriend, samen opgegroeid in het Brabantse Bavel. We zijn beide opgeleid tot industrieel ontwerper en hebben ons daarna verder ontwikkeld in de vormgeving en het (ambachtelijk) meubelmaken. In de lente van 2012 besloten wij om samen een aantal meubels te ontwerpen en te maken. Een vruchtbaar besluit. Inmiddels is ons bedrijf uitgegroeid tot een ontwerpstudio/meubelmerk.

We, Van Tjalle en Jasper, love designing and making furniture, But we like to do it our way: trying to set trends rather than following them and never losing sight of our own guidelines. Because of our extensive productionshop we don't just design we also produce everything ourselves. This way we keep an eye on our quality demands. If you have any interest in our work please contact us.

We have been friends from an early age and in recent years we have followed our own paths and developing separate skills. Tjalle is an educated industrial designer and Jasper has been working as a wood craftsman for some years now. In the spring of 2012 we decided to design a line of furniture together which has been very satisfying thus far.