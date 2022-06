TIESENCOO is een ontwerpburo gespecialiseerd in Ruimtelijk Ontwerp.

Tijdens de conceptontwikkeling van een ruimtelijke identiteit wordt er verder gekeken dan het standaard programma van eisen, ieder ontwerp vertelt dan ook een eigen verhaal en balanceert ergens tussen concept, vormgeving en functionaliteit.

Drijvende kracht is het op zoek gaan naar een uitdaging. Dit kan zich manifesteren in een nauwe samenwerking met andere professionals zoals architecten, grafisch ontwerpers, fotografen en meubelmakers of door bijvoorbeeld het inzetten van onconventionele productie methodes en technieken.

Projecten worden door ons persoonlijk begeleid tot het eindpunt, van concept tot realisatie.

TIESENCOO is in 2005 opgericht door Patricia Gevers ('s-Hertogenbosch, 1972) en Marco van Stratum (Boxtel, 1972).