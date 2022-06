Van idee tot daadwerkelijk product. Ries Geurts is een jonge energieke industrieel ontwerper. Hij werkt in opdracht voor bedrijven, maar ook particulieren weten de weg naar betaalbaar maatwerk te vinden. Zijn kracht ligt hem in de mogelijkheid zelf te produceren (op kleine schaal) door ambacht te combineren met high-tech zijn de ontwerpen verfrissend en eigentijds.

Hij vindt het belangrijk zijn klanten te betrekken in het ontwerp proces, dit om snel tot een eerste idee te komen. Door samen met zijn klanten na te denken over ideeën betrekt hij het bedrijf of persoon bij het leukste deel van het proces en deelt zo zijn enthousiasme voor zijn vak. Ries geboren in Weert in 1986. Na de middelbare school heeft hij vier jaar Interior and Furniture Design gestudeerd in Den Bosch aan de DAT (design art and technologie). Tijdens deze studie heeft hij drie stages van zes maanden gedaan, de ene bij Piet Hein Eek in Geldrop, de tweede bij BRUNS in Bergeijk (inrichter van musea, informatie centra, science centra en maker van presentatiemodellen en blowups) en de derde bij JIT standbouw. Tijdens zijn studie aan de Design Academy werd bureau Hegge-id zijn leerschool. Hier realiseerde hij prototype voor nieuwe producten en werkte hij mee aan een aantal project. Na zijn studie aan de Design Academy Eindhoven, afdeling Man and Mobility, werkt hij momenteel in zijn eigen studio waar projecten gerealiseerd worden.