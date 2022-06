Dutch Duo Design is een Nederlands ontwerpbureau voor product design opgericht in 2013 door Titia Regterschot. Het label bestaat inmiddels uit een uitgebreide collectie bijzondere interieuritems als lampen, accessoires en meubelen.

De ontwerpen van Dutch Duo Design hebben een geheel eigen stijl die gebaseerd is op een passie voor herhalingen, ritmes, grafische patronen en een strakke vormgeving.

De ontwerpen zijn net even iets anders maar toch herkenbaar. Ze zijn eigenzinnig maar ook goed inpasbaar in diverse interieurs, exclusief maar toch betaalbaar.

De ontwerpen worden in het eigen atelier vervaardigd of in nauwe samenwerking met Nederlandse ambachtslieden.

We hebben deelgenomen aan de designbeurzen DesignDay in Maastricht en aan Meesterlijk Design en Ambacht in Amsterdam in 2016, 2017 en 2018.

De ontwerpen van Dutch Duo Design zijn opgenomen in museumshops van het Rijksmuseum en het CODA museum. In Kunstcentra als Art Zaanstad, Kunstcentrum Haarlem, de SBK Galerie in Amsterdam en de Culinaire galerie van Angélique Schmeinck in Velp. In de interieurzaken Kadenz in Den Haag, Spyk71 en Fraenk in Arnhem.