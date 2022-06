Colofon

De Ball Mason Jars zijn in eerste instantie bekend als inmaakpotten, maar inmiddels blijken ze een nog groter succes te hebben als voorraadpot, drinkbeker, vaas, dessertglaasje, kaarsenhouder, lamp, tumbler, cookies of salad in a jar en als geschenkverpakking. Mason Jar is zelf geen merk maar de aanduiding voor bewaarpotten met een schroefdeksel en vernoemd naar de uitvinder John Landis Mason.

Het grote succes van de Ball Mason Jars is uit de VS overgewaaid. In Amerika worden deze weckpotten en flessen al meer dan honderd jaar verkocht door het merk Ball. De vintage exemplaren zijn erg gewild en zijn nu dé trend van 2014 / 2015 op het gebied van decoratie en lifestyle! De potten zijn er met diverse inhoud en twee dekselmaten: regular (ø6cm) en wide (ø7,5cm). Ze zijn luchtdicht en vuurvast.

We kunnen ons oprecht de Mason Jar Deksel Specialist noemen, want we hebben de grootste en meest veelzijdige dekselcollectie van Europa! Enjoy!