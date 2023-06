Bezield functionalisme

STATS Architecten ontwerpt plekken waar eigenzinnige schoonheid, slimheid en eenvoud samengaan. We geloven dat goede architectuur inspireert en de kracht heeft de wereld te veranderen. We geloven in de noodzaak te verdichten en dat dit kan door levendige, karaktervolle plekken te maken. We geloven in de betekenis van ons vak in een complexe tijd, terwijl we werken aan fijne omgevingen die intelligent, elegant, simpel, vanzelfsprekend en tijdloos zijn.

De kracht van een goed idee

Natuurlijk zijn we dromers, maar we zijn ook realisten. We streven naar schoonheid en kwaliteit, maar dan wel van de soort die je waar kan maken. We kiezen daarom voor een pragmatische benadering zonder flauwekul. We analyseren en doorgronden, op zoek naar het essentiële, met Nederlandse nuchterheid en Rotterdamse flair. We bedenken maakbare en betaalbare oplossingen die efficiënt en duurzaam zijn, die daadwerkelijk kwaliteit toevoegen aan de wereld van alledag.