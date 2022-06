rationeel ontwerpen ‑ slim bouwen

Architéma Architectuurstudio ontwerpt en realiseert evocatieve architectuur. Ons motto – ‘rationeel ontwerpen – slim bouwen’ verwijst naar een gebalanceerde wisselwerking tussen ontwerp en bouwproces. Dankzij een gecombineerde expertise van zowel bouwmanagement als architectonisch ontwerp is Architéma in staat regie te voeren over een efficiënt en goed georganiseerd ontwerp- en bouwproces, van eerste schets tot oplevering. Hoewel van Schiedamse oorsprong, is het architectenbureau sinds 2012 gevestigd in Rotterdam.