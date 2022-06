Hakhout: bijzondere sculpturen en buitenissige meubels

Arne ter Laak heeft maar een paar minuten nodig om een boom te vellen. Binnen vier uur is deze natuurlijke kolos in een stapel houtblokken veranderd. Dan rijst bij Ter Laak de vraag wat hij met het hout gaat doen, verbranden in de…

Lees verder