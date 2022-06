Colofon

Een huis moet voelen als een thuis. Het is met een goede reden dat onze leus luidt: ‘Prettig wonen is dicht bij jezelf blijven’. Die overtuiging voelden we in 2005 al toen BOA werd opgericht. En nu nog steeds. Destijds begonnen we met die visie, een droom op een vel papier en de drive om de mooiste interieurs te maken. We groeiden uit tot het jonge en dynamische bedrijf dat we nu zijn.