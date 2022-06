Bad & design is de ontwerper van de 'andere' badkamer. Op onze website vindt u, overzichtelijk gerangschikt, ruim 600 foto's van door ons gerealiseerde badkamers. Badkamer ontwerpen die uitgewerkt zijn in natuursteen, een tijdloos design met een fraaie betegeling of juist een moderne badkamer? Bad & Design ontwerpt het graag voor u in 3D en met een 360° view, zodat u op basis van een zeer realistische weergave op voorhand al precies kunt beoordelen of uw nieuwe badkamer aan al uw wensen voldoet. Onze badkamer ontwerpen realiseren wij gratis en vrijblijvend voor u.

Badkamerspecialisten met bijna 30 jaar ervaring in het ontwerpen, verkopen en realiseren van badkamers. Met onze actuele en uitgebreide productkennis adviseren wij u graag over de mogelijkheden voor uw ruimte en leveren ondersteuning en expertise bij het vinden van het juiste product of (ontwerp) oplossingen. Bad & Design is ook een webwinkel, met niet alleen een ruim aanbod van de reguliere producten, maar met name daaraan voorbij door het aanbieden van bijzonder design en maatwerkmogelijkheden. Ook op dat vlak zijn we anders, vraag gerust naar onze ideeën voor uw badkamer of toilet en onze scherpe offertes.