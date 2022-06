Houdt u van het buitenleven? Wilt u het hele jaar door genieten van uw tuin en in ieder seizoen gebruik maken van uw tuin? Ontdek dan nu de passie van Welvaere met houtgestookte hottubs en buiten sauna’s.

Hottubs en Buitensauna’s

Onze hottubs en buitensauna’s zorgen voor dat eigen stukje ontspanning in uw tuin. Naast onze hottubs en barrel sauna’s verhuren wij ook nog verschillende wellness producten. Iedere hot tub en barrel sauna kan op maat gemaakt worden naar uw wens. Stijlvol én praktisch. Vervaardigd in details van hoogwaardige materialen om ervoor te zorgen dat u alleen nog maar hoeft te ontspannen. Kom naar onze showroom waar onze adviseurs u graag helpen om te kijken wat het best bij u past. Laat u inspireren, onder het genot van een lekker bakje koffie natuurlijk!