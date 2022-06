Spadon Agenturen heeft een uitgebalanceerde collectie van exclusieve Italiaanse merken. De collectie is breed en bestaat uit verschillende materialen: keramische tegels, mozaïek gemaakt van glas, marmer en zelfs metaal, composiet van marmer of kwarts. De range mogelijkheden in keramische tegels varieert van strak en modern tot natuurlijk en robuust. Veel van de materialen bieden mogelijkheden tot maatwerkoplossingen; denk aan eigen productontwikkeling, op maat gemaakte bladen of een zelfontworpen mozaïekdecor. De collectie is onderscheidend doordat onze merken steeds weer producten ontwikkelen met een eigen signatuur.