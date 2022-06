Geert van den Oetelaar werkt sinds begin 2013 als zelfstandig architect samen met interieurarchitect Chrissy van Onzenoord. Het werk van het duo valt te categoriseren binnen het modernisme uit de 30er jaren en de moderne regionale architectuur uit Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland. Architectuurstijlen waarbij oriëntatie en gebruik van pure - vaak streekeigen - materialen er voor zorgen dat de gebouwen zich voegen naar hun omgeving. Kenmerkend zijn ruimtes met veel licht en zicht en intieme plekken. Zijn ontwerpen zijn markant, stralen de eigenheid van de bewoners uit, hebben een tijdloos karakter en een hoge basiskwaliteit. Van den Oetelaar: ‘Iedere bouwopgave is uniek. Door goede regie en bundeling van de juiste kennis zijn bijzondere resultaten te bereiken. Tijdens het ontwerpproces is er intensief overleg met de opdrachtgever. Ideeën worden geformuleerd en inspireren ons om persoonlijke wensen te vertalen in unieke woonhuizen. Wij zoeken altijd naar een balans tussen ruimtelijkheid en intimiteit. Daglicht en zicht zorgen voor bepaling van positie en tijd en zijn van invloed op beleving en sfeer. Met het oog op duurzaamheid, levensduur en een tijdloos karakter wordt er vaak gebruik gemaakt van pure materialen zoals hout, baksteen, beton, riet en stucwerk. Voor een optimaal resultaat en soepel bouwproces worden experts op het gebied van installaties en duurzaamheid al in een vroeg stadium bij het project betrokken.’