Waar Qupix® voor staat is voornamelijk het vormgeven, adviseren en begeleiden van ruimtelijke communicatie op het gebied van kleinschalige architectuur. Een groot deel van ons werk is gericht op tentoonstellingen, maar wij zijn ook actief bij het ontwerpen van interieurs(retail), ruimtelijke objecten op locatie(pop-up architecture) en conceptontwikkeling.

In principe kunnen wij het gehele traject van vraag tot en met de oplevering aanbieden (vergunningen, aanbestedingen, drukwerk, bouwmanagement etc), maar ook voor deelopdrachten kunnen wij worden ingezet. Het kan voorkomen dat wij alleen het ontwerp en visuals leveren of zelfs alleen de bouwbegeleiding.

Qupix® levert kwaliteit, wij staan in het Register voor Architecten en hebben een zeer ruime ervaring met het adviseren, ontwerpen én begeleiden van communicatieprojecten wereldwijd, voor bijvoorbeeld grote merken als Nestlé, Boskalis, FOX, Rockwool, Carhartt, Yakult, O3B Networks etc... Mede door onze ruime ervaring hebben wij een gespecialiseerd, wereldwijd netwerk om ons heen gebouwd met betrouwbare leveranciers die kwaliteit leveren waar wij voor staan.