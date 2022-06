Phebe’s handschrift kenmerkt zich door duidelijke grafische lijnen in haar uiteenlopende ontwerpen. Ze werkt graag

in verschillende diciplines zoals decors (kinderboekenbal), interieurproducten (hanglamp Daisys) en illustraties

(add-on project). Toch blijft haar beeldtaal en handschrift zichtbaar en herkenbaar in elk medium waarin ze werkt.

Phebe Lilian is een allround designer en werkt in opdracht, maar zij maakt ook vrij werk onder haar eigen naam. Een

voorbeeld hiervan is de lamp Daisys voor Odesi. Phebe is afgestudeerd in de richting Vormgeving aan de Kunstacademie in Groningen.