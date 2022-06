Wie zijn Blokland Interieurbouw?

Robbert Blokland is alweer bijna 20 jaar zelfstandig ondernemer. Het vak zit generaties in de familie Blokland. Recent heeft het familiebedrijf een uitbreiding gekregen. BB Interior voldoet aan de vraag van de klant. In de gezellige Lusthofstraat in Rotterdam, is een assortiment meubels op maat te zien. Gekozen is voor een tijdloze stijl. Maar zijn geheel naar uw wens te bestellen. En zullen met aandacht en passie gemaakt worden door Blokland Interieurbouw. Beleef interieur BB Interior. www.bb-interior.com