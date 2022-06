My Flame Lifestyle is een jong bedrijf gespecialiseerd in biologische kaarsen. Nu hebben mensen bij het horen van biologisch meteen een wat stoffig beeld. De kaarsen van My Flame bewijzen echter het tegendeel met trendy ontwerpen, mooie kleuren en leuke teksten. De kaarsen in glas zijn gemaakt van sojawas en de stompkaarsen van palmwas.

Waarom sojakaarsen?

Ten eerste zijn de meest voorkomende kaarsen gemaakt van paraffine dat vervaardigd is uit ruwe olie, een uitputbare bron. Sojakaarsen zijn gemaakt van sojabonen, een natuurlijke-, biologisch afbreekbare- en hernieuwbare bron. Voor het verbouwen van sojabonen worden in Argentinië en Brazilië regenwouden gekapt en zijn de bonen vaak genetisch gemanipuleerd. De soja was van My Flame Lifestyle komt echter uit Amerika waarvoor geen regenwouden zijn gekapt. Maar wat zijn nu precies de voordelen van sojawas. Wij hebben het hieronder op een rijtje gezet.

Langere brandtijd

Sojakaarsen branden 30% tot 45% langer in vergelijking met paraffine kaarsen.

Geen roet

Heb jij het ook wel meegemaakt dat je een kaars bij de muur hebt gezet en er een grote zwarte walm op je muur achterbleef? Of als je vaak kaarsen brandt in je huis, de muren en het plafond op den duur zwart worden? Daarnaast zitten er ook kankerverwekkende stoffen (zoals benzeen) in deze zwarte rook en is dus slecht voor je gezondheid. Met de sojakaarsen van My Flame heb je hier allemaal geen last van. Sojakaarsen veroorzaken namelijk geen zichtbare rook en stoten niet tot nauwelijks roet af. Dus geen zorgen, zet je huis gerust vol met onze kaarsen.

Betere geurverspreiding

Sojakaarsen hebben een langere en snellere geurverspreiding dan paraffine kaarsen door hun lagere brandpunt. De geuren van de kaarsen van My Flame zijn daarnaast ook gemaakt van essentiële oliën in plaats van synthetische parfums die meestal worden gebruikt bij paraffine kaarsen. Volledig natuurlijk dus.

Was gemorst? Geen probleem!

Ben je een beetje onhandig geweest en heb je was gemorst? Geen zorgen! Met paraffine kaarsen ben je wellicht gewend de was er met een mes of iets dergelijks af te schrapen en zodoende het desbetreffende oppervlak verder te beschadigen. Soja was kan je gewoon met warm water en zeep van het oppervlak verwijderen.

Volledig opbranden van de kaars

Sojakaarsen branden volledig op. Houd er wel rekening mee dat het bovenste gedeelte van de kaars vloeibaar moet zijn tot aan de rand van het glas. Anders branden de zijkanten de volgende keer dat je de kaars aansteekt niet mee. Daarnaast kan je het glas van de kaars makkelijk schoonmaken (ook vaatwasser bestendig). Bij paraffine kaarsen blijft er vaak veel was over in het glas en zal je de was nooit volledig uit het glas kunnen krijgen, zonde!





Waarom palmwas kaarsen?

Palmwas kaarsen zijn gemaakt van de vrucht van een palmboom. Palmolie wordt in zeer veel producten gebruikt en is daarom een populair product. In onder andere Borneo worden oerwouden gekapt voor de plantage van palmbomen. De palmwas dat voor de kaarsen van My Flame wordt gebruikt komt echter van gecertificeerde plantages in Java.

Palmwas kaarsen brengen, net zoals sojakaarsen verschillende voordelen met zich mee. Hieronder hebben we de grootste voordelen voor je op een rijtje gezet.

Langere brandtijd

Palmwas kaarsen branden tot 50% langer in vergelijking met paraffine kaarsen. Dus je krijgt 1,5 keer meer kaars dan normaal!

Geen roet

Ook bij palmwas kaarsen zijn je muren en plafonds veilig tegen roet. Dat betekent ook dat de kankerverwekkende stoffen die in deze zwarte rook zit niet jouw longen zullen vervuilen. Een huis vol met onze sfeervolle kaarsen is dus geen probleem en het scheelt je heel wat in schilderwerk J.

Hittebestendig

Palmwas kaarsen hebben een hoger brandpunt dan paraffine kaarsen. De kaarsen smelten pas bij 58˚Celcius. In de zomer zal je kaars daardoor niet of minder snel gaan smelten op je vensterbank. De kaars blijft dus netjes rechtop staan.

Gekristalliseerde look

De gekristalliseerde look van onze kaarsen is een natuurlijk verschijnsel van palmwas kaarsen. Dit ontstaat doordat de was in een vrij lage temperatuur in een mal wordt gegoten. Er worden dus geen chemische technieken gebruikt om dit effect te krijgen. Fun fact; de kaarsen worden 10 keer opnieuw bijgegoten zodat ze helemaal solide zijn zonder luchtbelletjes. Alles wordt met de hand gedaan.