AAI = Streling, Liefkozing

AAI made with love is geboren door een passie voor het brengen van karakter in een interieur. De inspiratie voor de AAI made with love collectie is opgedaan tijdens een reis die Annemarie (creator van AAI) heeft gemaakt door Zuid Oost Azie en een liefde voor vintage, rauwe en natuurlijke materialen.

Het prachtige Nederlandse woord AAI, wat streling en liefkozing betekend en”made with love” gemaakt met liefde, is de ziel van AAI made with love. AAI made with love werkt zo veel mogelijk met natuurlijke, gerecyclede, vintage materialen en probeert zo sustainable mogelijk te zijn. Alle producten worden met zorg en liefde ontworpen en vervaardigd…….made with love.

Love,

Annemarie & Sandra

Collecties

MEKONG NIGHTS

De Mekong Nights collectie is geïnspireerd op de donkere blauwe nachten op de Mekong. Het kabbelende water, de groen blauwe tinten, de stilte in de nacht en de dierlijke geluiden op de Mekong zijn de grondlegger van deze collectie geworden. Voor de Mekong Nights collectie gebruiken wij ruige en stoere materialen, met een rauwe finish. Producten met lef.

VINTAGE NOON

Vintage Noon staat voor prachtige vintage en gerecyclede materialen. Er is zo veel mooi bestaand materiaal met een verhaal te vinden, dat wij het niet kunnen laten liggen en willen hergebruiken/verwerken. Voor deze collectie gebruiken wij voornamelijk materialen waar ooit heel veel tijd, aandacht en liefde aan is gegeven en waar wij van vinden dat het een 2de leven verdiend. Op deze manier probeert AAI waar mogelijk sustainable te zijn. Met deze collectie geef je het interieur een bijzondere twist.

VIETNAM DAYS

Tijdens onze reizen door Zuid Oost Azië werden wij overmand door de prachtige kleuren die je er tegenkomt. In stoffen, bloemen, decoratie en nog veel meer, worden de meest prachtige kleuren en prints gebruikt. Deze stoffen worden al decennia lang door de Hill Tribes vervaardigd in Thailand, India en Vietnam. Voor de Vietnam Days collectie gebruiken wij deze prachtige kleurige vintage stoffen. Voor een vrolijk gekleurd interieur en mooi in combinatie met rustige tinten.

INDOCHINE MORNINGS

Het ontwaken van het prachtige landschap in Indochina is onze inspiratie bron voor de Indochine collectie. De prachtige dauw, de stilte en de zachte kleuren die je er s’ morgens ziet komen tot uiting in de zachte, fijne en AAIbare stoffen in grijze, pastel en poeder tinten. Fris, zacht en aaibaar zijn de pijlers voor deze collectie. Makkelijk te combineren en past in elk interieur.