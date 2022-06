Atelier delfts hout maakt kunstzinnige en functionele producten van hergebruikt plaatmateriaal.

Iedereen kent wel het straatbeeld van een afgedankte “Billy” boekenkast van Ikea.

Atelier delfts hout ontfermt zich erover en geeft hem een tweede leven.

Het “Billyhout” betsaat uit een gladde witte toplaag en daaronder, altijd goed verborgen, het ruwe spaanderplaat.

In de ontwerpen van Atelier Delfts Hout worden deze totaal verschillende kanten van het materiaal tegen elkaar uitgespeeld.

Het idee is voortgekomen uit een grote behoefte aan kleinschaligheid; in dit geval nieuwe kansen creeëren voor materiaal dat in overvloed in de directe omgeving aanwezig is.

Aan de ontwikkeling van een origineel en praktisch ontwerp gaat vaak een fase vooraf waarin de mogelijkheden en zeggingskracht van het materiaal worden onderzocht.

De mogelijkheden zijn vaak eindeloos.

Over het algemeen is het de uitdaging om de juiste beperking te vinden.

Alle producten zijn van een degelijke constructie en afwerking en vaak ook in andere kleurstellingen en afmetingen leverbaar.

Atelier delfts hout is een onderneming van beeldend kunstenaar en houtbewerker Erik van Katwijk.