Buro Bruno is een designstudio geleid door Bruno van Hooijdonk (sinds 1998)

Van producten tot kunst in de openbare ruimte, ontwerpt van Hooijdonk op een schetsmatige en speelse manier. Het proces is een opeenvolging van fysieke handelingen, die resulteren in een keur aan vormen en ruimtelijke studies. Het eindresultaat is een verstilde gebeurtenis die zich vaak niet in 1 oogopslag laat lezen.

Van Hooijdonk laat zich in zijn producten niet (af)leiden door functionaliteit, maar raakt en schuurt bewust aan het haalbare, het voorstelbare en het begrijpelijke. Om zo te komen tot unieke gestroomlijnde minimalistische gebruiksvoorwerpen en/of objecten.