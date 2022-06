De Dordtse ontwerper Maarten Mostert maakt lampen, (bijzet)tafels en andere voorwerpen van historische materialen van Hollandse bodem. De materialen komen vrij bij restauratie van herenhuizen, pakhuizen, fabrieken en andere bouwwerken en zijn vaak honderden jaren oud.

Maarten Mostert verwerkt voornamelijk hout, maar ook lood, ijzer en steen worden gebruikt. Al het hout wordt op verantwoorde wijze duurzaam behandeld tegen ongedierte. Het werk van Maarten Mostert is in Dordrecht, de oudste stad van Holland met passie en liefde vervaardigd en gaat een leven lang mee. Maarten Mostert werkt in opdracht voor particulier en bedrijf en omdat niet al het verkregen materiaal geschikt is om te verwerken is de productie zeer beperkt en zijn alle objecten van Maarten Mostert uniek. Met objecten van Maarten Mostert haalt u Hollandse historie in huis.