De vrijheid om uw huis zelf vorm te geven op uw perceel: dat is een heerlijk gevoel. U hebt ongetwijfeld een lijst met wensen. Misschien ziet u het zelfs al voor u. Nu komt het erop aan: hoe maakt u uw woondroom waar? Welkom bij Villa Delphia!



Ga om de tafel met onze architect, die gespecialiseerd is in het ontwerpen van villa's. Hij helpt u om uw persoonlijke villa onder architectuur te creëren. In een traject op maat dat bij uw wensen en budget past: Villa Basic of Villa Deluxe. Wilt u uw huidige woning een tweede leven geven, dan kan dat met Villa Verbouw.

Samen met de architect vormt u een team, desgewenst versterkt met een interieurarchitect en een tuinarchitect. Uw nieuwe thuis scheppen is een spannend avontuur. Maar de uitkomst staat vast: met Villa Delphia creëert u de villa van uw leven!