Nature@home is aangewezen als Nederlandse distributeur voor het volledige productassortiment van de natuurlijke wandbekleding van Cocomosaic en Wood4Walls.

Nature@home is een jong bedrijf dat opgericht is in 2013. Met een uitstekende neus voor nieuwe ontwikkelingen en trends hebben we het aangedurfd om de stap te zetten naar een eigen onderneming gespecialiseerd in natuurlijke wandbekleding. Met het huidige merkenpakket denken we de Nederlandse markt te kunnen voorzien van vernieuwende, eco vriendelijke en hoogwaardige producten op het gebied van woon- en projectinrichting.

Door het op een eerlijke manier verkopen van decoratieve producten vervaardigd uit natuurlijke restmaterialen afkomstig uit tweede en derde wereldlanden helpen wij wereldwijd met het herschikken van middelen van bestaan en daardoor direct en indirect met het veraangenamen van ieders leefomgeving.

We zijn als distributeur en groothandel op zoek naar bedrijven die rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren. Dit kunnen zijn ambachtsbedrijven, architecten, interieurstylisten en detaillisten. Wij hanteren een open en eerlijk prijsbeleid dat voor alle distributiekanalen transparant en helder is. Winstmarges worden berekend op basis van toegevoegde waarde en risico, niet op basis van wat gebruikelijk is.

