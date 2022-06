Basten Leijh Design Studio ontwerpt award winnende producten waarmee ook onze klanten het verschil kunnen maken. We geloven in de samensmelting van vorm en functie: een product vol met karakter dat daadwerkelijk aansluit op de wensen en vooral de behoeften van consumenten.

De herkenningsfactor van onze authentieke, innovatieve producten is groot. Zo versterken ze ook het merk van onze klanten. Wij onderscheiden ons van andere bureaus door onze objectieve manier van het kijken naar oplossingen en het werkzaam zijn in vele verschillende markten. We zijn gespecialiseerd in het design van consumentenproducten op het gebied van mobiliteit, meubels, verlichting en afval oplossingen.