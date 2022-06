Mijn meubels komen voort uit de drang om mooie objecten te maken, het willen uitblinken in handwerk en een op volle toeren draaiend brein bij het zien van een bepaald stuk hout.. Het maken van van mijn meubels begint bij een idee en een paar ruwe schetsen op papier. Hierbij staat het materiaal centraal en oefent een stuk hout invloed uit op de uiteindelijke afmetingen en vorm van het meubel. Maar denk hierbij ook aan de duurzaamheid van de gebruikte materialen. Zo probeer ik voornamelijk te werken met inlandse houtsoorten en deze zelf uit het bos te halen en te drogen. Ook is het mogelijk om de boom uit uw tuin als grondstof voor een meubel te gebruiken. Hiervoor werk ik samen met verschillende boomverzorgers en houtzagerijen. Daarnaast werk ik met afgedankt hout; zo heb ik bijvoorbeeld een Mahonie haltafel gemaakt uit de restanten van een trap, maar ook een serie krukjes van Wengé traptreden, een geheel dorpshuis ingericht met meubels gemaakt van de oude kerkbanken en een tafelblad van 300 jaar oude eiken gebinten uit een lokale boerderij.

Mijn favoriete meubel is het 17de eeuwse kabinet. Toen ik in een ver verleden nog in Amsterdam op de meubelvakschool zat, was ik regelmatig te vinden in het Rijksmuseum. De schilderijen liet ik links liggen en ging direct op de meubelafdeling af. In die tijd ben ik zeer gecharmeerd geraakt door de Hollandse kabinetten. Dit soort kabinetten maakten in de 17de eeuw standaard deel uit van het rijke Hollandse interieur. Het vaak pompeuze karakter, samen met het vakwerk en de geheime laden en vakken heeft mijn hart betoverd. Het is mijn doel dan ook om zo veel mogelijk kabinetten te maken, met een eigen draai aan de door mij geroemde karaktertrekken (hoog op de poten en uitgevoerd in meerdere lagen, zoals laden achter deuren, achter deuren ed..).