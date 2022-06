Snij uit een vierkant een cirkel , dan krijg je een cirkel én houd je een vierkant over. Dat is de basis van Contravorm: elke vorm heeft een restvorm. Juist die combinatie van vorm en tegenvorm levert spannende en contrastrijke ontwerpen op. Terwijl er niet of nauwelijks materiaal verloren gaat. Ontwerpers Menno Berkhout en Wim Reynaert hebben dit als uitgangspunt gekozen voor het moderne design van Contravorm. De keuze voor mooie materialen waarin ontwerpen zijn uitgevoerd sluit hier naadloos bij aan.