Op een dag betrapte kunstenaar Elze van den Akker zichzelf, starend voor een supermarktschap met de gedachte dat elke verpakking ontworpen is door iemand die daar serieus over heeft nagedacht. Toch verdwijnt een verpakking meestal roemloos en na eenmalig gebruik in de afvalbak.Verbaasd over die rare gang van zaken, geïnspireerd door de schoonheid van verpakkingen en bezorgd om de groeiende afvalberg besloot Elze verpakkingsmateriaal als basismateriaal en inspiratiebron voor haar ontwerpen te nemen en richtte in de zomer van 2010 Pou-Belle Design op.