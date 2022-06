Design X Ambacht. Een uniek label met prachtige designproducten op initiatief van zorgorganisatie Siza. Toonaangevende ontwerpers ontwikkelen samen met ambachtsmensen met een beperking designproducten. De aangesloten ontwerpers kijken naar de talenten en mogelijkheden van cliënten en dat vormt het uitgangspunt voor hun ontwerpen. In een leer werk omgeving worden op ambachtelijke wijze de producten vervaardigd. Dit proces draagt ertoe bij dat iedereen zijn /haar unieke bijdrage levert in het maken van een product en vaardigheden aanleert. De cliënten participeren in het alledaagse leven. Door deze ervaringen en ontwikkelingen komen de mensen dichterbij een volwaardige plek op de arbeidsmarkt.

Design X Ambacht is een initiatief van zorgorganisatie Siza.