Dutch Dilight maakt lampen op natuurlijke stijlvolle wijze. Eerlijk, eigen, warm en een beetje frivool soms. Precies zoals we zijn voor een verlicht leven.

Iedere lamp is uniek, handgemaakt van natuurlijke ingrediënten, daarom lichtelijk verschillend, de één van de ander. 100% Hollands.

Het begon met een gevonden plankje in de moestuin door zoontje Flynn, 2 jaar geleden. Inmiddels verkoopt Dutch Dilight haar lampen van New York tot Sydney…. Jan (kunstacademie Hasselt fotografie) en Debbi (groot gebracht met fashion en ‘fabrics’) gaven hun baan bij multinationals op om dit nieuwe Hollandse lampenlabel in de markt te zetten online en bij exclusieve winkels. Met special dank aan Meker Wonen waar de eerste lamp gespot werd door vooraanstaande stylisten voor de Nederlandse woonbladen, en zo haar weg vond. Online verkrijgbaar op www.dutchdilight.com of bij verschillende winkels, vooralsnog, met name in Nederland en Duitsland.