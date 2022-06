Door te luisteren naar wat u wilt vertellen en goed te kijken, kan ik een ontwerp maken dat uw verhaal vertelt. Een ontwerp dat iets toevoegt aan de plek waar het gaat komen. Een ontwerp dat meer is dan de som der delen.

Ik werk op een bijna ambachtelijke manier, met aandacht voor detail, materialen en ruimte. Persoonlijk contact is even vanzelfsprekend als liefde voor het vak. Door intensief samen te werken kom je tot meer kwaliteit, meer eigenheid èn een grote tevredenheid. Ik hou van kleinschalig bouwen en heb plezier in het maken van een ontwerp dat helemaal klopt.

De schetsen en ideeën werk ik uit in tekeningen, ik vraag de omgevingsvergunning aan. Ik werk het plan nog verder uit, schrijf een bestek en maak bestektekeningen. Aannemers worden uitgenodigd om een prijs af te geven. Ik begeleid de bouw en lever het resultaat aan u op.