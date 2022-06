Het Ontwerphuis is het architectenbureau dat zich specifiek richt op wonen. Voor zowel nieuwbouw als verbouwopgaven maakt het ontwerphuis betaalbaar design.

Vanuit Amsterdam, Haarlem en Naarden werken wij aan verschillende opgaven over door het hele land. Als architectenbureau zijn wij gespecialiseerd in het werken met particuliere opdrachtgevers. Wij leveren de volgende diensten: ontwerpwerkzaamheden, tekenwerkzaamheden, bouwbegeleiding, bouwkostenramingen, visualisaties, vergunningaanvragen, verkooppresentaties, aanbestedingen en bestek schrijven. Wij zijn altijd op zoek naar de juiste balans tussen uw wensen, uw budget, de technische haalbaarheid en de architectonische uitwerking. Het ontwerphuis helpt bij het maken van keuzes door middel van het maken van bouwtekeningen, artist impressions en technische omschrijvingen. Door opties te laten zien wordt het maken van de juiste keuze vereenvoudigd. Door een goede indeling, kwaliteitsconstrole van de aannemers en de juiste kennissen verdient het ontwerphuis zichzelf weer terug. Daarbij staan kwaliteitwaarborging en comfort hoog in het vaandel. Door middel van slimme ingrepen kan de potentie van uw woning zichtbaar gemaakt worden. Onze kracht is het bedenken van ruimtelijke oplossingen welke aansluiten bij het karakter van het huis en uw wensen. Door onze bouwkundige kennis en ervaring kunnen wij strategisch advies geven en de benodigde vergunning(en) voor u aanvragen.