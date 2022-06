BO6 is een architectenbureau in Amsterdam.

BO6 werkt aan twee type opgaven. Zelfbouw woonhuizen, verbouwingen, uitbreidingen en interieur. Woon- en werkgebouwen voor eindgebruikers. De laatste jaren vaak in collectief of mede opdrachtgeverschap. BO6 heeft veel ervaring in het beheersen van intensieve processen, waarbij communicatie en samenwerking met de opdrachtgever voorop staat. BO6 zoekt intensief naar het maken van ruimtelijkheid. Kwalitatieve beleving van het alledaagse is de kern van de ontwerpen.

BO6 maakt onderdeel uit van XOOMlab.