Wijnliefhebber! Al eens nagedacht over een eigen wijnkelder onder uw huis? Een kelder als pronkstuk waar uw mooiste wijnen perfect op authentieke wijze worden bewaard. De sleutel tot dit voorrecht: De Helicave. Een uniek en ingenieus systeem dat het mogelijk maakt in alle (bestaande) huizen een perfect geconditioneerde wijnkelder te plaatsen. Mogelijk gemaakt door Van Dijk Maasland B.V. : leverancier + aanbrenger Helicave wijnkelders in Nederland.

Van Dijk Maasland. Met een historie van ruim een halve eeuw zijn we uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf. Een bedrijf dat z’n wortels heeft in de grond- weg- en waterbouw, maar dat inmiddels ook een groot aantal aanverwante werkzaamheden tot de kernactiviteiten mag rekenen: lichtfunderingstechnieken, funderingsherstel, productie en verwerking van schuimbeton, aanleg van wijnkelders, milieutechniek, groenvoorziening, buitenruimte management, hoogwaardig architectonisch terrazzo beton, aanbreng van mortels voor zg. combinatiedeklagen, en civiele- en utiliteitsbouw. In meer dan één opzicht mag u Van Dijk een bedrijf van Hollandse bodem noemen. Want het gaat ook op voor de manier waarop we zaken doen: recht door zee, betrouwbaar en flexibel. Van Dijk beschikt over een CO2 bewust certificaat trede 3.