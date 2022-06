WAAROM VAN HEESCH?

Ervaring, kwaliteit en gedrevenheid zijn onze kernwoorden!

Superglad stucwerk

Snelle oplevering

Scherpe prijs

Bij ons staat kwaliteit voorop, wij werken met de beste materialen en de nieuwste technologie.

Wij hebben ons gespecialiseerd in onder andere de volgende vakgebieden: • Stucwerk – muren, wanden en plafonds • Diverse soorten sier- en pleisterwerk, zoals spachtelputz (in alle gewenste kleuren) • Lijsten en ornamenten • Spackspuiten van plafonds en wanden (in alle gewenste kleuren) • Airless spuiten van wanden en plafonds • Gecertificeerd Frescolori (marmerlook) smeerders • Stoopen en Meeus Van Heesch is uw specialist .

Wij nemen elk project met zorg op. Dit is GRATIS. Dit betekent dat wij alle werkzaamheden duidelijk met u doorspreken alvorens wij beginnen. De werkzaamheden zullen te allen tijden in overleg plaatsvinden en gemaakte afspraken worden uiteraard nagekomen. Wanneer wij klaar zijn zorgen wij ervoor dat alles weer netjes opgeruimd achter blijft. Omdat wij met diverse goede aannemers werken kunnen wij ook grootschalige projecten en verbouwingen voor onze rekening nemen. U kunt hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen, deze is uiteraard kosteloos. Op al het door ons geleverde werk geldt een GARANTIE van 5 JAAR Wij kunnen u referenties overleggen van een aantal grotere bouwbedrijven en aannemers waar wij voor werken. Voorbeelden hiervan zijn onder anderen: Boele en van Eesteren, Van der voort, Bam, De Deurwaarders bv, Van Ieperen,Koelewijn,J,Nat en ZN kijk hiervoor ook bij onze referenties.