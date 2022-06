Wij zijn een allround architectenbureau en hebben als doelstelling het leveren van “advies en ontwerp op maat”. Als dynamisch en flexibel bureau zijn wij met name gespecialiseerd in woningbouw voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers.

Al meer dan 16 jaar werken wij met veel plezier aan uiteenlopende ontwerpopgaven. Na een eerste kennismaking met de opdrachtgever en bezoek aan de locatie is het onze kracht om met ideeën en oplossingen te komen in lijn met uw persoonlijke wensen. Daarnaast verdiepen we ons in het bestemmingsplan en eventuele andere kaders om een passend ontwerp te maken. Hierin hebben wij jarenlange ervaring.