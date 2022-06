In 2012 kwamen Mariëtte Adriaanssen en Marc Heesterbeek op het idee om waterwoningen te gaan ontwerpen onder de noemer M&M Watervilla. De ervaringen van Mariëtte Adriaanssen, die zij had opgedaan met het ontwerpen van waterwoningen voor IJburg, werden aangevuld met de interieur-styling en visualisaties van Marc Heesterbeek. Al snel kwamen de ideeën van beiden samen in een aantal ontwerpen die niet alleen opvallend van design waren maar ook praktisch en milieuvriendelijk. Er ontstond een concept wat te omschrijven is als Eco-chique. Milieuvriendelijk wonen met een luxe uitstraling. Comfortabel wonen met een schoon geweten.