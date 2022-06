Axess heeft sedert 1999 zijn feilloze reputatie opgebouwd. Door een onvermoeide en continue optimalisering van haar producten die u het leven aangenaam maken, kan AXESS u vandaag een uitgelezen serie overkappingen van de hoogste kwaliteit aanbieden. In deze catalogus vind u ons rijkgevulde gamma telescopische terrasoverkappingen!

AXESS kiest reeds meer dan 15 jaar resoluut voor innovatie en duurzaamheid, wat op de dag van vandaag resulteert in een aanbod van topkwaliteit. Samen met het IPC-team en onze ervaring zijn we momenteel internationale marktleider geworden die producten kan aanbieden die voldoen aan de strengste kwalitatieve eisen. Geen enkele overkapping verlaat onze fabrieken vooraleer ze 100% is uitgetest. Bij aankoop van een Axess overkapping geniet u van een uitgebreide waarborg en bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit en een uitstekende service-na-verkoop. Elk type overkapping wordt volledig op maat gemaakt volgens uw wensen en voldoet aan de strengste normen. Het is dan ook met enige trots dat we u deze catalogus aanbieden! Het ontstaan van de Firma Alukov dateert van 1995, de oorspronkelijke activiteit was de productie van ramen en deuren. De jaren daarop volgend, heeft de firma Alukov zich aangepast aan de vraag naar nieuwe producten, en de opkomende economie in de republiek Tsjechië.

Het resulteerde al snel tot fabricatie van een gamma zwembadoverkappingen, wat vandaag is uitgegroeid tot 3 hoofd produkten: HOME PROGRAM- Terrasoverkappingen, POOL PROGRAM- een 30 tal types van zwembadoverkappingen van hoog toot laag. SPA PROGRAM- Overkappingen om Spa / Hot-tubs te overkappen. Door permanente financiële investeringen en de ervaring doorheen de jaren, kan Alukov vandaag degelijke en gepatendeerde producten aanbieden.

We werken enkel met betrouwbare, ervaren, en bekende toeleveranciers van hoogwaardige materialen, zodat onze producten voldoen aan de meest stricte criteria. Het hoofdfabriek is gebaseerd in de Republiek Tsjechië en deze met een oppervlakte van 30.000 m2 . Andere fabrieken zijn gebouwd in Slovakije en Hongarije, met een oppervlakte van 20.000m2 . Dankzij het hoog volume van productie (3000 overkappingen per jaar met een personeelsbestand van 500 personen) zijn wij één van de grootste fabrikanten van op maat gemaakte overkappingen in de wereld. Ons intelligent intern logistiek systeem heeft een moderne vloot van van 30 vrachtwagens, 5 service wagens en 20 wagens.

De kwaliteit van onze producten is gecertifieerd door experts in de internationale controlediensten, ISO9001, ISO14001 en door het Frans onderzoeksinstituut in Parijs (Laboratoire National D’essais) sinds 2005. Onze zwembadoverkappingen zijn vervaardigd volgens de veiligheids- en kwaliteitsnormen NF P90-309. ALUKOV is gevestigd in meer dan 40 landen over de hele wereld, wat resulteerde in het grootste verkoopnetwerk in het marktsegment. De firma innoveert constant zijn activiteiten op basis van de vragen van zijn cliënteel. Onlangs hebben we nieuwe toonzalen geopend in Tsjechië: Praag & Brno, België: Mechelen, Oostenrijk: Wenen & Wels, Slovakije: Bratislava, Duitsland: Dresden, Zwitserland: Zurich.