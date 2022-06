Architectenbureau Prent is gespecialiseerd in restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed en andere bijzondere gebouwen, objecten, terreinen, complexen en landschappen. Er bestaat geen vastomlijnde aanpak van een opgave of ontwerpstijl. Elke opdracht is uniek en wordt met aandacht uitgewerkt tot een plan.





Wij nodigen u graag uit om onze website te bekijken voor meer informatie!