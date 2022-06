Ariëns CS, Architecten & Ingenieurs is een klein architectenbureau dat werkt aan projecten die variëren van kleine verbouwingen, nieuwbouw (zowel particulier als seriematig) tot grote utiliteitswerken.

Situering, concept, contrast en materialisering zijn enkele belangrijke begrippen in het werk. Het maken van mooie architectuur is het streven; niet koel en afstandelijk, maar eigentijds, met referenties naar het verleden. De dialoog die gezocht wordt met de opdrachtgever is zowel open, vertrouwd als kritisch.

We maken gebouwen die niet zozeer populair of modegevoelig zijn maar eerder tijdloos en met karakter. Eenvoud met kracht. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan detaillering, kleur- en materiaalkeuzes en de technische kwaliteit van het gebouw. Energiebeheer en duurzaamheid vragen om voortdurende innovatie op dit gebied.