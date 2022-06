NOHNIK is een multidisciplinair ontwerpbureau voor object, gebouw, stad en landschap. Ons werk staat voor een krachtige en vanzelfsprekende combinatie van twee vakgebieden. Deze combinatie vormt de basis voor integrale oplossingen voor complexe vraagstukken.

We werken vanuit de kracht en de behoefte van de plek en gebruiker. Dit garandeert realistische oplossingen op maat. Onze aanpak kenmerkt zich door het voortdurend verbinden van schaalniveaus: van het allergrootste tot het allerkleinste. We ontwerpen niet alleen, maar initiëren ontwikkelingen en faciliteren (plan)processen. Hierbij zoeken we naar een balans tussen het voeren van regie en het geven van ruimte aan ideeën en initiatieven. Samen met betrokkenen wakkeren we zo een nieuwe energie aan. NOHNIK is opgericht door Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen en is gevestigd in Utrecht en Enschede.