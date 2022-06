Baden Baden Interior is een klein woonwarenhuis en ontwerpstudio in Amsterdam. Een verrassende en uitnodigende badkamer- en interieurwinkel van 380m2 met een regelmatig wisselende eclectische mix van meubelen, design, kunst, objecten en accessoires. Iedere liefhebber van goed design vindt bij ons iets moois. Hier vinden ook de afspraken plaats voor een advies of ontwerp van Baden Baden Studio, onze eigen ontwerpstudio. Wij ontwikkelen samen met u een enkele ruimte, een heel huis of project. Dit doen wij voor zowel particulieren als zakelijke klanten in binnen- en buitenland. Zo hebben we bijvoorbeeld een flexibel samenwerkingsverband met andere specialisten, zodat wij in staat zijn om maatwerk te leveren en turn key projecten uit te voeren. Toegankelijke producten en laagdrempeligheid, staan naast vriendelijkheid en service- gericht denken hoog bij ons in het vaandel.