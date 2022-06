Studio Aa bestaat uit Ard Hoksbergen met een team van architecten en ingenieurs die vanuit een gemeenschappelijke passie voor schoonheid werken aan diverse projecten.

Wij ontwerpen ruimte voor mensen. Ruimte om thuis te komen, om te leren, om te bezinnen, om te werken, maar vooral ruimtes die de mensen zelf betekenis kunnen geven. Wij vinden het leuk om na te denken over materialen en bouwmethodes. Wij houden er van om dingen te creëren en uit te proberen. Het zoeken naar een vanzelfsprekende eenvoud en de intrinsieke schoonheid van materialen zijn voor ons een belangrijk gegeven om te komen tot ruimtelijke oplossingen van vraagstukken. Wij maken integrale ontwerpen die we in teamverband ontwikkelen en uitwerken. Wij doen dit met maquettes, verhalen, 3d-modellen en tekeningen. Wij doen dit voor mensen die ons daarvoor opdracht geven, en voor de mensen die onze gebouwen gebruiken en ervaren. Wij laten in onze ontwerpen graag ruimte voor de dingen die we nog niet weten. Duurzaamheid zit volgens ons vooral in mooi ontworpen ruimtes die in de loop van de tijd veranderingen op een natuurlijke manier kunnen absorberen. Hiermee scheppen we ruimte voor nu, en voor later.