Design Gietvloer is ruim 12 jaar specialist in het aanbrengen van de meest kwalitatieve kunsthars gebonden gietvloersystemen. Of het nu om uw woning, kantoor of bedrijfspand gaat, wij bieden een oplossing op maat!

Een Design Gietvloer kan toegepast worden in de woonkamer, keuken, slaapkamer of badkamer en zelfs in de inloopdouche!

Om het plaatje compleet te maken, leveren we vloerverwarming en wandafwerkingen die dezelfde ‘betonlook’ uitstraling hebben als een gietvloer. Ook zijn onze vloer- en wandafwerkingen waterdicht, hierdoor ideaal en toepasbaar voor douchewanden, keukenwanden en aanrechtbladen.

De kleinschaligheid van Design gietvloer, de liefde voor het vak en het werken met vast personeel resulteert in een exclusieve werkwijze. Zowel kwaliteit als een goede service vinden wij vanzelfsprekend en daarom heeft Design Gietvloer het gehele traject, van werkbezoek tot oplevering, geheel in eigen beheer. Voor uitgebreide informatie verwelkomen wij u graag in onze showroom aan de Rijnstraat 200 in Amsterdam. Een afspraak bij u op locatie verzorgen wij uiteraard ook graag.

Meer informatie? Bel ons op 020-84 57 657 of mail ons via info@designgietvloer.nl