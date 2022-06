Een nieuwe woning gekocht of gewoon toe aan een nieuw interieur, maar geen idee waar u moet beginnen? Ik help u graag verder!

Met behulp van onder andere een moodboard en indelingsplan maak ik een ontwerp voor u, wat past bij de wensen.

Mijn naam is Marije en ik ben werkzaam in de woning textiel branche. Daarnaast heb ik in de zomer van 2017 een studie binnenhuisarchitectuur afgerond. Naast mijn huidige werk, waar ik al elke dag bezig ben met interieur en mensen helpen, wil ik graag meer ervaring opdoen met een compleet interieurplan maken. En daar kunt u van profiteren, namelijk voor niet al teveel geld wil ik aan de slag gaan voor u!

Interesse en opzoek naar meer infomatie? U mag altijd mailen naar mjfokker95@gmail.com of reageren op de advertentie. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.