Wij willen de wereld, als omgeving, niet onopgemerkt aan mensen voorbij laten gaan.

Overtuigd van de waarde van dit bewustzijn, pleit Queeste voor engagement en het streven naar betekenisvolle architectuur. Hiervoor worden vraagstukken benaderd vanuit een zo scherp mogelijke interpretatie van de opgave. Het gaat hen daarbij om de ziel van een opgave. Deze willen zij vangen en verbinden met het ontwerp vanuit het ambacht van de architect. De zoektocht die hiervoor nodig is staat ongeacht het vraagstuk centraal in elk ontwerpproces. Deze houding is niet gebonden aan schaal of functie. Queeste levert daarom werken binnen het speelveld van stoel tot stad.